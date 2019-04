Salerno: Arrestato ex fidanzato per stalking

Nella notte di sabato sera, gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato S.E., cinquantenne della provincia di Salerno, recidivo, per il reato di stalking nei confronti della sua ex fidanzata. L’uomo è stato sorpreso da una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Salerno mentre era in atteggiamento di appostamento al portone d’ingresso dell’abitazione della donna, in una strada del capoluogo cittadino. A carico dello stesso, a causa delle condotte persecutorie tenute nei mesi precedenti, pendeva un provvedimento dell’autorità giudiziaria di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, condotte per le quali era stato già arrestato dalle Volanti della Polizia di Stato. Gli Agenti intervenuti hanno quindi bloccato il soggetto in flagranza di reato e lo hanno accompagnato in Questura. Dalle informazioni raccolte e dalla dinamica dei fatti è emerso che S.E. aveva ripreso il suo comportamento molesto, specie nelle ore serali e notturne, in danno della sua ex fidanzata. L’uomo è stato quindi arrestato per il reato di stalking e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.