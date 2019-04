Salerno al carcere di Fuorni rivolta contro i “napoletani” ferita la direttrice Rita Romano. Ieri mattina diversi contusi, compresa la direttrice Rita Romano, strattonata durante il parapiglia, oltre che di un detenuto salernitano, finito in ospedale in codice rosso perché massacrato di botte. È di Matierno e, al suo attivo, conta una serie di precedenti per droga. Le avrebbe prese da un gruppo di Barra-Ponticelli ma i napoletani non avrebbero fatto altro che rispondere all’aggressione dei salernitani. Almeno questa sembrerebbe la prima ricostruzione dei fatti. C’è però un dettaglio importante all’attenzione degli inquirenti: molti dei protagonisti della rissa in passato sono rimasti coinvolti in altri episodi di violenza e non sarebbero stati trasferiti. E così nel tardo pomeriggio, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, informato dei fatti, ha immediatamente chiesto alla Direzione generale detenuti e trattamento del Dap di provvedere subito al trasferimento in istituti di altro Provveditorato di tutti i detenuti coinvolti negli atti di aggressione.

LA VIOLENZA

Tutto è accaduto ieri mattina all’interno della prima sezione. I detenuti del padiglione A – tutti di Salerno – stavano rientrando dalla passeggiata quando hanno aggredito gli agenti di guardia, preso le chiavi dell’agente di guardia ed aperto i cancelli dell’altro padiglione, quello B, per aggredire i carcerati. Una ventina di loro si sono aggrediti reciprocamente utilizzando armi rudimentali costruite artigianalmente. La rissa è stata sedata dopo qualche ora, dal personale in servizio nell’istituto di pena, anche grazie all’apporto di rinforzi del nucleo operativo. La direttrice Romano ha cercato di intervenire per riportare la calma ed anche lei è stata strattonata e spinta a terra. Per fortuna non ha riportato lesioni. All’origine della rissa, secondo quanto finora accertato, ci sarebbero motivazioni legate alla leadership della sezione. In particolare, come emerso anche in altre circostanze, i salernitani vorrebbero «farla da padroni», essendo questo il loro territorio.

IL SINDACATO

Il segretario nazionale dell’Uspp, Giuseppe Del Sorbo, non usa mezzi termini e chiede «all’amministrazione penitenziaria la rimozione del comandante di Reparto per non essere riuscito nel tempo a consolidare una leadership efficace sia nella gestione del personale che dell’utenza ristretta. Una richiesta già altre volte segnalata al Dap e mai presa in considerazione. La sicurezza deve esseere messa al primo posto». «Da tempo – prosegue – a Salerno si susseguono gravi eventi critici con ripercussioni sull’ordine e la sicurezza interni e sull’incolumità degli stessi colleghi» e rivolge «alla direttrice Romano, di recente insediatasi, il nostro plauso per essere stata in prima linea a sostegno della polizia penitenziaria». «Quanto accaduto testimonia l’urgenza di modifiche del codice penale in relazione all’inasprimento della pena per tali reati», ha dichiarato il il presidente dell’Uspp, Giuseppe Moretti. «Un provvedimento – spiega Moretti – che dovrebbe essere adottato insieme a quello appena licenziato dal Governo, che ha cancellato i benefici di legge per i detenuti condannati all’ergastolo. Infatti il deterrente da adottare non è il trasferimento da un istituto all’altro o effimeri provvedimenti sanzionatori di carattere amministrativo ma l’azzeramento, ad esempio, degli sconti di pena che sempre più spesso vengono attuati automaticamente senza, cioè, tenere conto dei comportamenti delinquenziali tenuti all’interno delle strutture penitenziarie da soggetti irrecuperabili». «Questo è ciò che è stato chiesto dall’Uspp espressamente anche ieri al ministro Alfonso Bonafede durante l’incontro tenutosi in via Arenula e sul quale attendiamo risposte anche alla luce di quanto accaduto a Salerno», conclude.