Salerno . 600 famiglie rischiano di perdere casa per debiti con le banche in maggior parte . È in costante aumento il numero delle aste giudiziarie di beni immobili e mobili in provincia di Salerno: in particolar modo a finire nel calderone delle vendite giudiziarie sono soprattutto le abitazioni, un dato questo che è in crescita costante da qualche anno soprattutto nel caso di immobili intestati a privati. Il motivo per cui molti hanno perso o rischiano di perdere la propria casa è dovuto al mancato pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto o per la costruzione della casa oppure a debiti contratti per altre regioni e poi non pagati. Alla fine le banche, in molti casi, sono costrette a tenere in pancia centinaia di immobili che non riusciranno a vendere nel breve termine; immobili il cui valore di mercato è irrimediabilmente sceso, visto anche l’andamento del settore. Immobli che, alla fine, finiranno nel brodo di coltura degli speculatori finanziari che lucreranno così sulla disinvoltura con cui in questi anni molte banche hanno concesso mutui senza le opportune garanzie; e sulla pelle delle famiglie, travolte dalla crisi economica.