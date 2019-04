Sabrina Ghio a Positano: ecco chi è l’ex tronista di Uomini e Donne

La Costiera Amalfitana è già presa d’assalto dai vip, a Positano infatti è giunta Sabrina Ghio, conosciuta per aver partecipato alle ultime edizioni di Uomini e Donne. L’ex tronista è però arrivata in Costiera per lavoro e non per vacanza: scelta come testimonial degli abiti di Elisabetta Franchi, il paese verticale è stato scelto come scenario per lo shooting fotografico in cui è stata protagonista la modella e influencer.

Sabrina Ghio proviene dalla scuderia di Maria De Filippi, essendo emersa in televisione attraverso il talent Amici. Il ritorno in tv su Canale 5 è stato a Uomini e Donne per trovare l’amore, ma l’esperienza con il giovane Nicolò non è andata a lieto fine. Sabrina sta quindi smaltendo la delusione d’amore, fiondandosi sul lavoro per trovare soddisfazioni professionali. Sabrina Ghio è un personaggio molto noto anche sui social, dove condivide tutti i momenti.