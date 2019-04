I.S.I.S. “F. De Gennaro” di Vico Equense in tour per Napoli sotterranea.

I.S.I.S. “F. De Gennaro” diretto dal Ds. Salvator Tufano in visita alla città sotteranea di Napoli.

Una giornata meravigliosa nella nostra città un tour sotterraneo che ci ha divertiti, emozionati, stupiti.

Accompagnati dai nostri docenti “Carlo Ferraioli, Emma Vicinanza, Anna Maria Buonocore “.

Delle volte ci viene da pensare che veramente non conosciamo la nostra citta, la bellissima Napoli, a ogni angolo una storia, ogni pietra, tutto ha un valore se poi a raccontartela c’è una voce esperta!

A farne di queste giornate più spesso, altro che viaggi all’estero!

La cosa bella è che io per quest’anno sono un intruso, ma quando si parla di cultura sono sempre presente, e devo dire che ho vissuto insieme ai miei sempre compagni e professori un’ esperienza unica ed indescrivibile e assolutamente da ripetere.

Antonio Di Vuolo