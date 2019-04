Roma. Grave incidente sull’autostrada A1, coinvolto un minibus con una scolaresca francese diretta a Napoli: almeno sei feriti

Alle 12.12 di oggi si è verificato un grave incidente sull’autostrada A1 in direzione Napoli. Ad essere coinvolti un’auto, un tir ed un minibus che trasportava dei bambini francesi diretti nella città partenopea per una gita scolastica è stato coinvolto. Al momento risultano sei ragazzini feriti, tutti di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, le cui condizioni però non risultano gravi. Anche uno degli accompagnatori ha riportato delle ferite. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per regolamentare il traffico. I ragazzini feriti sono stati trasportati presso l’ospedale romano “Bambino Gesù” ed il Policlinico Gemelli per ricevere le cure del caso. Ancora non è stata accertata la dinamica di quanto avvenuto e le eventuali responsabilità. L’autostrada è rimasta chiusa fino alle 14,20 per permettere gli accertamenti e la rimozione dei mezzi incidentati, con la conseguente creazione di file lunghe oltre i cinque chilometri.