Rinnovo del presidente del consiglio: eletto l’architetto Luigi Perfetto

TRENTOLA DUCENTA. Nella serata di venerdì 12 aprile, si è tenuto il consiglio comunale in Trentola Ducenta. All’ordine del giorno la nomina del nuovo presidente del consiglio, a fronte delle dimissioni rassegnate da Vincenzo Della Volpe.

La votazione, avvenuta durante l’assise pubblica, ha ufficialmente conferito il ruolo istituzionale all’architetto Luigi Perfetto, il quale ha ottenuto tredici consensi (quattro gli astenuti).

“Rimarrò un presidente super partes, soprattutto il presidente di chi non mi ha votato durante il consiglio – afferma il trentolese -.

Un ringraziamento di cuore va al sindaco Andrea Sagliocco, che mi ha dato nuovamente la fiducia insieme a tutti i consiglieri comunali favorevoli all’assegnazione della carica istituzionale. Sono onorato del fatto che loro credano in me e ritengano io possa dare un contributo fattivo al miglioramento del nostro paese. Un grazie speciale va al dimissionario Vincenzo Della Volpe, per il lodevole lavoro svolto, nonostante la giovane età. È stato lui ad avviare l’iter per far tornare la politica all’interno del civico consesso ed io cercherò di dare a questo un seguito.

Abbiamo il dovere di fare qualcosa per il bene comune, per il bene della nostra città, dei nostri figli, soprattutto perché siamo stati votati dai cittadini per garantire questo inviolabile diritto. Ci deve essere sicuramente lo scontro tra la maggioranza ed l’opposizione – conclude – , purché non sia ostruttivo, bensì costruttivo e faccia leva su argomenti politici”.