Revenge porn, denunziato Facebook e Zuckengerg. Casi anche in Penisola Sorrentina. Come sta la legge Non aveva accettato la fine della loro relazione e per vendicarsi aveva aperto un falso profilo Facebook a nome dell’ex compagna, pubblicando foto intime della donna. Cinque anni dopo l’uomo, V.V., 51 anni di Pompei (Napoli) – come anticipato oggi da Il Mattino – è sotto processo al tribunale di Torre Annunziata. Dove una denuncia querela è stata presentata dall’avvocato della vittima, Giancarlo Sparascio, addirittura nei confronti di Mark Zuckenberg, il fondatore e proprietario del popolare social network, in quanto – due anni dopo i fatti denunciati – il falso profilo, in precedenza oscurato, sarebbe tornato attivo. Alcuni casi anche in Penisola Sorrentina, anche relativamente a una nota videnda di stupro a Sorrento ancora sub iudice .

Ma parliamo di questa vicenda . Tutto ha inizio – come spiega il legale – nell’ottobre del 2014, quando la vittima (oggi 52 anni, un matrimonio già finito alle spalle e fino ad allora non iscritta a Facebook) viene informata che è attivo un falso profilo a suo nome su cui erano state caricate diverse immagini intime che la ritraevano, visibile in volto, durante rapporti sessuali avuti con V.V., immagini accessibili a tutti. La donna, costretta per la vergogna successivamente anche a lasciare il suo luogo di origine nel Salento, tramite l’avvocato Sparascio presenta un atto di denuncia-querela contro l’uomo alla Procura di Lecce, con la richiesta di sequestro dei dispositivi elettronici, mentre il profilo viene oscurato 72 ore dopo l’attivazione grazie all’intervento della polizia postale di Lecce. Ne consegue una perquisizione a Pompei ed il sequestro del computer dell’uomo, pc sul quale verrà poi eseguita una consulenza tecnico-informatica da un incaricato dalla Procura leccese. Il cinquantunenne viene così tratto a giudizio al Tribunale di Lecce nel novembre 2016 per rispondere dei reati di sostituzione di persona, diffusione di immagini pornografiche e diffamazione aggravata, accuse che hanno comportato il trasferimento del processo per competenza territoriale a Torre Annunziata.

Il dibattimento è ora stato aggiornato al 15 luglio: «I gravissimi fatti sottesi a questo processo, che avrebbero potuto sortire, come avvenuto in altre occasioni, conseguenze fatali, stanno dirigendosi verso il loro definitivo accertamento nel dibattimento – spiega l’avvocato Giancarlo Sparascio – pur con immensi sforzi, in ragione della totale inadeguatezza delle classiche fattispecie di reato rispetto all’incriminazione di condotte radicalmente nuove che richiederebbero l’introduzione dell’autonomo delitto di revenge porn, come finalmente pare essersi reso conto il Parlamento».

Infine, il difensore segnala che alla procura di Torre Annunziata vi è un secondo procedimento, in attesa di determinazioni da parte del pm, «originato da una denuncia-querela estesa anche al fondatore Mark Zuckerberg, a causa della riattivazione a distanza di due anni dello stesso profilo già segnalato ed oscurato: riattivazione – spiega il legale – riconducibile all’inadeguatezza del sistema di controllo e di sicurezza predisposto dai vertici aziendali di Facebook che, in Europa, dispone di un solo ufficio, situato in Germania, deputato alle operazioni di verifica e rimozione di post che vengono utilizzati come strumento di revenge porn o per la commissione di altri reati, mentre l’Italia, con oltre 28 milioni di utenti, è del tutto sprovvista di una struttura operativa del social che possa svolgere tali operazioni».

La tecnologia è sempre più presente nelle nostre vite e anche le relazioni si stanno trasformando. Una delle conseguenze più evidenti della diffusa tendenza di condividere tutto, ma proprio tutto, online è il Sexting. Che, a sua volta, ha una preoccupante “deriva”: il Revenge porn. E non mancano casi in cui ciò avviene con finalità di estorsione: è la sextorsion. A peggiorare le cose, il fatto che alcune relazioni sessuali, oggi, possono nascere anche solo ed esclusivamente online. Un adolescente su 4, almeno una volta nella vita, ha scambiato immagini intime con un partner. Tra questi, uno su 7 è stato vittima di diffusione non autorizzata: i numeri del fenomeno.

Un fenomeno ancora poco conosciuto

Ma cos’è il Revenge porn? Non è altro che la diffusione senza consenso di foto o video molto intimi, che ritraggono atti sessuali o nudità, con lo scopo di denigrare la persona coinvolta. Un’ulteriore complicazione è che, dopo un semplice clic, si perde il controllo di ciò che si è pubblicato sul web. Distruggendo la reputazione e, in non pochi casi, anche la vita della vittima. Impossibile non pensare alla tragica fine di Tiziana Cantone, il cui video che la ritraeva in atteggiamenti intimi ha conosciuto una diffusione praticamente virale. Purtroppo la legge, ad oggi, non tutela come dovrebbe chi cade nella rete del Revenge porn. E, probabilmente, ci sarà da aspettare ancora, visto il paventato ‘no’ da parte della Camera all’emendamento che dovrebbe renderlo un vero e proprio reato. Ma la discussione è tutt’altro che conclusa.

Gli adolescenti i più esposti

Anche perché il fenomeno è in espansione e colpisce anche e soprattutto chi, di web, ci “vive” in tutto e per tutto. Parliamo delle nuove generazioni, i “nativi digitali”, tra cui il Revenge porn assume tratti preoccupanti. Secondo una recente ricerca di Skuola.net, che ha coinvolto 6.500 ragazzi tra i 13 e i 18 anni, il 24% di loro ha scambiato almeno una volta immagini intime con il partner via chat o social (sexting). Tra questi, il 15% ha subìto la condivisione con terzi, senza consenso, di questo materiale. Il motivo più frequente, riportato dalle vittime? Assurdo ma è per un banale “scherzo” (49%), che mostra quanto possano essere sottovalutate le reali conseguenze di tale diffusione. Tra le altre motivazioni, con numeri rilevanti: il ricatto (11%) o la vendetta (7%). Inoltre, a dispetto di quanto si potrebbe pensare leggendo i casi di cronaca, il fenomeno è più maschile che non femminile. Sia in termini di propensione allo scambio che di fughe di contenuto.

La vergogna prende il sopravvento

La reazione più diffusa? Nella maggior parte dei casi è il silenzio (il 53% ha fatto finta di niente, il 31% non ha detto nulla per non essere giudicato). Sono soprattutto le ragazze ad aver paura del giudizio rispetto ai ragazzi. Non manca chi, pur non subendo la condivisione del proprio materiale intimo, ne è stato minacciato: qui la percentuale è del 12%. In questo caso è determinante la motivazione del ricatto (44%) e della vendetta (18%). Ma la condivisione senza consenso delle proprie immagini intime può iniziare anche da qualcosa di diverso dal “sexting”: quando il materiale è raccolto senza che la vittima ne sia al corrente. Può succedere, ad esempio, se durante un rapporto sessuale – fisico o virtuale – questa sia ripresa o fotografata a sua insaputa, per poi essere ricattata.

Il sesso come merce di scambio

Secondo un’altra indagine del sito Skuola.net, su un campione di 14mila studenti tra gli 11 e i 19 anni, quest’ultimo fenomeno è tutt’altro che raro. C’è chi, infatti, dichiara di aver avuto un rapporto sessuale fisico con compagni/e di scuola che scambiano tali “prestazioni” con favori di varia natura. Non sono pochi, sono circa il 4% dei nostri ragazzi e ragazze. Ebbene, il 66% di chi si è prestato a questo “scambio” è stato poi fotografato o filmato a scopo di ricatto. Ma non serve neanche incontrarsi nella vita reale per dare inizio a questo “furto” di immagini hot. Il 9% del campione, infatti, ha ammesso di essere stato ricattato dopo aver fatto sesso virtuale cono sconosciuti, essendo stato ripreso senza che ne fosse a conoscenza. Il fenomeno, come detto, è meglio noto come sextorsion. Anche di questo sicuramente sentiremo parlare.

Molti paesi, stante le dimensioni sempre più preoccupati che ha assunto il fenomeno, hannod eciso di seguire una linea dura e adottare normative ad hoc per contrastare e perseguire il revenge porn: ciò è avvenuto, ad esempio, in Germania, Israele e Regno Unito, e in trentaquattro Stati degli USA.

In Italia, invece, non esiste alcuna legge specifica in materia e l’unica possibilità riconosciuta alle vittime quella di fare riferimento alla normativa sui reati di diffamazione, estorsione, violazione della privacy e trattamento scorretto dei dati personali. Ciò, tuttavia, è apparso insufficiente in relazione alla gravità e alla peculiarità del fenomeno.

Nell’attesa che anche l’Italia colmi il vuoto normativo attraverso un intervento adeguato, le vittime potranno tentare di arginare le conseguenze denunciando immediatamente l’accaduto, munendosi di screenshot e “prove” di quanto subito.

Nonostante la potenziale e difficilmente controllabile diffusività di video e immagini, anche in tempi piuttosto brevi, resta sempre consigliato contattare quanto prima le piattaforme in cui sono presenti i contenuti e chiederne la rimozione. I social network, in virtù della pericolosità e dei danni che il revenge porn è idoneo a procurare, hanno nel tempo dimostrato particolare sensibilità e adottato meccanismi ad hoc per intervenire il più prontamente ed efficacemente possibile.

Il caso dell’on. Sarti ha avuto l’effetto di accelerare l’iter per l’approvazione di una legge avente a oggetto il revenge porn. Nei giorni scorsi, alla commissione Giustizia di Palazzo Madama, si è svolta la relazione introduttiva di un d.d.l., prima firmataria la senatrice di M5S Elvira Evangelista, che mira a introdurre una fattispecie di reato ad hoc.

Il disegno di legge punta a sanzionare penalmente, con la pena della reclusione, la condotta di coloro che pubblicano, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini o video privati sessualmente espliciti, senza l’espresso consenso delle persone ivi rappresentate, al fine di provocare nelle persone offese gravi stati di ansia, di timore e di isolamento.

Previsto anche un aggravamento di pena qualora il fatto sia commesso dal coniuge (anche separato o divorziato), dall’altra parte dell’unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima e qualora, come conseguenza non voluta, si arrivi alla morte della persona offesa.

Infine, il testo prevede anche una multa nei confronti di coloro che contribuiscono alla diffusione dei contenuti e iniziative formative rivolte a giovani e minori per un uso consapevole di internet e dei social media.

Andrea Ostellari, senatore della Lega, presidente della Commissione Giustizia, ha dichiarato: “Il testo, di cui sono relatore, a prima firma della senatrice Elvira Evangelista, incontra già una vasta condivisione trasversale. Proporrò alcune modifiche, fra cui l’ulteriore inasprimento delle pene, previste dalla bozza, per chi pubblica materiale senza consenso, contando su un rapporto fiduciario con la persona offesa e, soprattutto, in caso di morte di quest’ultima”.

Il testo recentemente presentato dal M5S, tuttavia, non è l’unico sul tema: in totale sarebbe quattro le proposte in circolazione nelle aule parlamentari. Già nel settembre 2016, Forza Italia aveva ritenuto necessario prendere posizione e punire il revenge porn tramite una norma ad hoc nel Codice penale destinata a perseguire la diffusione di immagini e video sessualmente espliciti.

Alla proposta sono seguiti altri due disegni di legge: uno, presentato a Montecitorio il 9 gennaio (primo firmatario Galeazzo Bignami) e l’altro presentato in Senato il 12 marzo scorso (primo firmatario Enrico Aimi). Il terzo disegno di legge proposto da Forza Italia, prima firmataria Sandra Savino, è stato presentato il 5 marzo in Senato e assegnato alla II commissione Giustizia.

In generale, i contenuti dei provvedimenti, sia quelli presentati da FI che quelli a firma pentastellata, appaiono tra loro assai affini. La larga convergenza in materia esistente tra tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, rende auspicabile che si arrivi presto a elaborare un testo definitivo da sottoporre all’approvazione del Parlamento.

Inoltre, anche i social network hanno reagito alla capillarità degli abusi perpetrati tramite le loro piattaforme, invase da segnalazioni inerenti contenuti offensivi e immagini intime pubblicate per vendetta.

Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Facebook Inc., ha dichiarato guerra agli account responsabili di violazioni correlate al revenge porn. Oltre a sfruttare le segnalazioni da parte degli utenti per rintracciare i contenuti abusivi, il social ha fatto uso della tecnologia del photo-matching per evitare che gli elementi eliminati venissero condivisi nuovamente.

Proprio nei giorni scorsi, sono state annunciate nuove iniziative e strumenti per il rilevamento di immagini intime condivise senza autorizzazione: “Grazie all’apprendimento automatico e all’intelligenza artificiale, ora siamo in grado di rilevare in modo proattivo immagini o video che vengono condivisi senza autorizzazione su Facebook e Instagram. Ciò significa che possiamo trovare questi contenuti prima che qualcuno li segnali”, ha spiegato in un post Antigone Davis, Global Head of Safety di Facebook.

Persone appositamente formate esamineranno i contenuti individuati dalla nostra tecnologia”, ha aggiunto. “Se un immagine o un video viola i nostri standard lo rimuoveremo, e nella maggior parte dei casi disabiliteremo gli account che condivideranno contenuti intimi senza autorizzazione”.

Inoltre, il social è pronto a lanciare un centro di supporto alle vittime all’interno di un Safety Center sviluppato insieme ad esperti: “qui le vittime troveranno organizzazioni e risorse che possono offrire loro sostegno, compresi gli strumenti da usare per rimuovere un contenuto dalla nostra piattaforma e impedirne l’ulteriore condivisione”.