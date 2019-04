Il Real Agerola Futsal vince 8-0 contro il Futsal Angri e si aggiudica la promozione in C2

Grandissimo risultato per il Real Agerola Futsal che si aggiudica la partita contro il Futsal Angri con uno strepitoso 8-0. E grazie alla vittoria di oggi si aggiudica la tanto sospirata promozione in C2. A portare il Real Agerola alla vittoria due doppiette di Porpora e Nastri ed i gol di Coccia, Esposito, Pisacane e Cirillo. E, come riportato nella pagina Facebook della squadra, mai come ora di può dire: “Lunga ed impervia è la strada che dall’inferno si snoda verso la luce”. Oggi è, quindi, una giornata di festa per Agerola e per tutti i tifosi che possono esultare per un traguardo così importante.