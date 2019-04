Ravello: A Villa Rufolo arriva Peter Kann . Un giornalista modello contro chi butta fango sul lavoro altrui

Ravello, Costiera Amalfitana. Peter Kann, giornalista di razza fra i più famosi al mondo, arriva a Villa Rufolo per offrire il suo decalogo che in tanti dovrebbero leggere specie chi muove sistematicamente la sua macchina del fango per tentare di offendere e mettere in cattiva luce i suoi bersagli preferiti. “Lentamente muore (nell’indiffirenza) lo storico cipresso di Villa Rufolo” …..Una sintesi impressionante di errori (voluti o frutto di ignoranza?) solo nel titolo ad effetto che sparge fango; vediamoli:

1) “LO STORICO”: erano 4 gli storici cipressi + 1 Ficus Repens;

2) “DI VILLA RUFOLO” nel titolo – “della piazza” nel corpo dell’articolo;

3) “LENTAMENTE MUORE”: in circa 20 anni sono lentamente morti in quell’aiuola già due cipressi e un ficus; la Fondazione Ravello ha sostituito un cipresso e qualcuno diligentemente aveva fatto produrre TALEE dal vecchio ficus, ed oggi, grazie a quel qualcuno, una di quelle talee sta riempiendo la parete;

4) “NELL’INDIFFERENZA”: Come per il ficus e per l’altro cipresso, il caso lo stanno seguendo esperti della Facoltà di Agraria di Portici, quegli stessi con i quali abbiamo affrontato tutti i casi che negli ultimi anni hanno colpito le piante di Villa Rufolo.

Dicevo che vinceremo noi, e lo confermo. Perchè a vincere è sempre la verità e l’onestà; in alcuni casi ci impiegano un poco di tempo in più, ma alla fine trionfano sempre.

STATE SERENI

