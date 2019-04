RAVELLO: VIA AI LAVORI DI PALAZZO EPISCOPIO

Sono ripresi i lavori di restauro di Palazzo Episcopio – il palazzo settecentesco – di Ravello. Così come promesso il 29 gennaio scorso. Ad essersi aggiudicata l’appalto dei lavori è l’impresa MAR.SAL. Restauri srl.

I lavori avverranno per un importo complessivo di 3.000.937,18 euro (IVA esclusa).

La ditta, nei giorni scorsi, ha ampliato l’area del cantiere occupando del suolo pubblico su largo Boccaccio, lo spazio utilizzato per la salita e la discesa dei passeggeri del trasporto pubblico e per il carico e scarico delle merci.

L’area pubblica occupata è stata opportunamente recintata. L’occupazione del suolo pubblico avrebbe la finalità di fare da deposito di mezzi e materiali, per facilitare i lavori e ridurre le tempistiche. Sarebbe perfetto se non fosse per il fatto che l’occupazione del suolo ostacoli la viabilità in una zona molto trafficata del paese.

Nonostante ciò è stata decisamente una grande soddisfazione quella del primo cittadino, dopo il pressing fatto alla Regione Campania. I lavori sono avvenuti in collaborazione del comando dei VV.UU. ed il responsabile dell’U.T.C., Arch. Rosa Zeccato. Tutto ha visto la necessità di un sopralluogo sul posto, al fine di verificare la compatibilità dell’installazione con la mobilità.