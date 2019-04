Ravello. “Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero!”.

Ravello, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo . “tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero!”.

Ma, a questo punto mi chiedo che sarebbe Il “calimero” di turno fra i due ?

Ad ogni modo, ache perché con conosco a fondo la vicenda, ma francamente (voglio essere Franco), più di tanto non mi interessa, però mi sento “disturbato” per l’evento che si è verificato alla fine dello scorso anno e speravo che la cosa si fosse risolta magari intorno ad un tavolo con uno splendido spaghetto aglio, olio e peperoncino. Purtroppo sono costretto ad apprendere che invece le cose hanno preso una svolta diversa che, a mio avviso, non giova al nome altisonante della nostra città già da qualcuno paragonata, se bene ho inteso, ad un “pollaio” il quale “giustamente” potrebbe pensare :”ma Ravello quale strumento musicale suona?”,

Personalmente ho una conoscenza sommaria delle passate vicissitudini fra i due amici che, per la verità poco o quasi niente mi interessano, come penso alla maggior parte dei miei concittadini.

Tanto premesso sono a richiedere ai due “contendenti”, ciascuno per la propria parte, di fare un passo indietro in modo che non vi siano ne vincitori ne vinti e che ambedue ne escano a testa alta preservando così l’immagine della nostra amata cittadina della quale siamo vivamente orgogliosi.

Francesco Di Lieto