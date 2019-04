Ravello, tre candidati fuori sede al Nord: corrono per le amministrative Gambardella, De Rosa e Imperato

Ravello ha tre candidati fuori sede in questa tornata elettorale delle amministrative. Sono tutti al Nord e si chiamano Monica Gambardella, Davide De Rosa e Antonella Imperato, accomunati anche dai colori politici visto che correranno per il centrodestra. La prima è a capo di una lista civica, candidata a sindaco di Rovigo: figlia dell’ingegner Ferdinando Gambardella, ai vertici dell’autorità del bacino del Po, ha messo in sicurezza Rovigo. Monica è responsabile della Protezione Civile Provinciale e gode di una grande stima in Veneto, dove vive stabilmente.

Davide De Rosa si candida invece a Bergamo per la terza volta consecutiva a consigliere per Fratelli D’Italia, uniti con Lega e Forza Italia nella lista civica Bergamo Ideale che sostiene Giacomo Stucchi, che sfida il sindaco uscente Giorgio Gori del Partito Democratico. Il 35enne ingegnere vanta una solida esperienza politica come consigliere di maggioranza dal 2009 al 2014 col sindaco Tentorio: nell’ultimo quinquennio ha occupato gli scranni dell’opposizione.

Antonella Imperato invece si appresterà ad iniziare la sua prima esperienza politica, candidandosi per la prima volta a Ceriano Laghetto, sempre in Lombardia, un comune di circa 6500 abitanti nella provincia di Monza e Brianza: Antonella, animalista convinta, si è schierata in una lista della Lega, a sostegno del candidato sindaco Roberto Crippa.