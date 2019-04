Ravello-Tramonti: Strada Provinciale chiusa per lavori venerdì 5 aprile dalle ore 8.30 alle 12

La Comunità Montana dei Monti Lattari ha diramato un avviso pubblico di chiusura della Strada Provinciale 1, Ravello-Tramonti. La strada sarà interdetta a causa dei lavori nell’ambito del progetto sperimentale finalizzato a interventi urgenti di apertura del transito in modo controllato, con azioni di messa in sicurezza dei valloni in frana nel comune di Tramonti. L’ente ha reso noto che venerdì 5 aprile, dalle 8 e 30 alle 12, il tratto stradale non sarà percorribile dal chilometro 6+650 al 7+400 a causa di particolari interventi.