Ravello-Tramonti: la Strada Provinciale “chiude” domani 6 aprile dalle 7.30 alle 11. Lavori verso la conclusione?

La Comunità Montana dei Monti Lattari ha diramato un nuovo avviso per il “transito” sulla Sp1. La stazione appaltante del progetto sperimentale per apertura con viabilità controllata lungo la Strada Provinciale 1 Ravello-Chiunzi e alla progettazione delle azioni di messa in sicurezza dei valloni in frana nel comune di Tramonti, rende noto che per procedere a particolari interventi in quest’ultima fase dei lavori, sabato 6 aprile, dalle 7,30 alle 11, il tratto stradale non sarà percorribile dal chilometro 6+650 al 7+400.

I lavori sulla Ravello-Tramonti quindi sembrano avviarsi verso la conclusione, nonostante un cronoprogramma che prevedeva la consegna per lo scorso autunno e una strada ufficialmente chiusa dalla provincia, come fanno notare nostri attenti lettori, increduli nell’apprendere questi comunicati della Comunità Montana.