Ravello, stasera Via Crucis in costume: scattano i divieti. Ecco le info

Tutto pronto a Ravello per la manifestazione che ogni anno attira tantissimi curiosi, stiamo parlando della via Crucis in Costume. L’evento comincerà alle ore 20.00 di questa sera e prenderà il via da piazza Fontana Moresca. Qui sono allestite le prime due scene del percorso: l’orto degli ulivi, dove Gesù ammaestra le folle, a seguire l’angoscia del Getsemani, e poi il Sinedrio, luogo in cui Gesù verrà processato e condannato dai sacerdoti e da Caifa. Il corteo, poi, si snoderà lungo viale Gioacchino d’Anna per raggiungere piazza San Giovanni del Toro, dove sono allestite altre due scene: il Pretorio di Pilato (sul sagrato della chiesa di San Giovanni del Toro) ed il luogo in cui la Madonna incontra l’apostolo Giovanni. È da Piazza San Giovanni del Toro che hanno inizio le stazioni della Via Crucis.

Come ogni anno, scattano anche i divieti. L’evento, infatti, per la sua importanza, comporterà l’affluenza di numerose persone anche dai Comuni Vicini e pertanto è necessario dover disciplinare la sosta ed il transito dei veicoli nell’area interessata all’evento in questione, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni tradizionali e religiose.

Nel dettaglio, si legge nell’ordinanza del Comune, viene ordinato:

1 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 23:00, IN VIALE GIOACCHINO D’ANNA, VIA $. GIOVANNI DEL TORO, PIAZZA S, GIOVANNI DEL TORO, VIA S. MARGHERITA E VIA DELL’EPISCOPIO;

2 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ED IL DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 24:00 IN VIA ROMA ED IN VIA GRADILLO;

3 IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 22:00 DAL SVIO DI GRADILLO PER PIAZZA FONTANA MORESCA E VIALE GIOACCHINO D’ANNA.