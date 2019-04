Ravello, si terranno domani sera al Duomo i funerali di Nicola Palumbo

I funerali di Nicola Palumbo si terranno domani, sabato 27 aprile. La salma del 54 imprenditore edile, morto per un grave incidente sul lavoro, nel primo pomeriggio di oggi è stata sottoposta all’autopsia ordinata dalla Procura, prima di essere consegnata in giornata alla sua famiglia.

Nel pomeriggio di domani giungerà a Ravello alle 15,30, prima di essere tradotta al Santuario dei Santi Cosma e Damiano per una preghiera. La salma di Nicola Palumbo alle 17.30 muoverà verso il Duomo per le esequie alle ore 18.00: si prevede una grande partecipazione per dare l’ultimo saluto a Nicola, una persona amata da tutti e che con la sua dipartita ha straziato l’intera comunità ravellese.