Ravello. Prevista per domani l’autopsia su Nicola Palumbo, probabilmente non rispettate le norme di sicurezza sul lavoro

Ravello. Domani verrà eseguita l’autopsia sulla salma del 54enne Nicola Palumbo, deceduto tragicamente ieri mattina in seguito ad un incidente nel cantiere dove lavorava. Palumbo è stato colpito violentemente alla nuca da un montacarichi precipitato improvvisamente nel vuoto da un’altezza di una decina di metri. L’esame autoptico verrà effettuato presso l’ospedale salernitano “Ruggi d’Aragona” dal medico legale Marcello Rizzo. In seguito ai rilievi effettuati dai Carabinieri della caserma di Ravello, unitamente al personale dell’ASL competente per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, sarebbe emerso che nel cantiere dove lavorava Palumbo erano presenti delle omissioni molto gravi in materia di sicurezza, in particolare non sarebbero state rispettate tutte le procedure di sicurezza necessarie nell’aggancio del montacarichi. La circostanza sarebbe stata confermata anche dall’escussione di alcuni testi. In seguito all’esame autoptico molto probabilmente ci saranno delle persone indagate per quanto accaduto. Dopo l’autopsia la salma di Nicola Palumbo verrà restituita ai familiari ed entro il fine settimana dovrebbero essere svolti i funerali.