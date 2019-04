Ravello, Costiera Amalfitana. Capitan Ultimo è arrivato alll’Auditorium Oscar Niemeyer nella Città della Musica. Per noi di Positanonews è un’emozione unica. Oggi saremo tutta la giornata insieme a lui, in quest’incontro con i ragazzi dell’istituto Marini Gioia. Infatti è il direttore Michele Cinque a moderare l’incontro. Una bellissima esperienza ed un bellissimo incontro. L’incontro, cominciato alle 10.30, è un momento per conoscere la sua storia e la sua grande impresa: l’arresto di Totò Riina nel non lontanissimo 15 gennaio 1993.

Sergio Di Caprio, conosciuto come “ULTIMO”, fu il capitano dei Carabinieri a dirigere la missione per arrestare il noto boss della Mafia Siciliana. Ora, vive nell’anonimato e nascondendo sempre il suo volto, per tutelarsi.

Nonostante tutto, oggi il Capitan Ultimo è arrivato in Costiera Amalfitana e oltre ad aver trovato un pubblico caloroso e curioso di conoscere tutto di lui, ha trovato anche una bellissima giornata.

L’emozione è tanta sia per lui, che per noi, che per i ragazzi, che stanno ponendo tantissime domande interessanti.

Quest’ incontro “cambierà per sempre la percezione della mafia e della società di oggi alle centinaia di studenti e studentesse presenti”, come hanno detto anche a Roma.

“Si combatte perché si ama la comunità, fatta di persone bellissime che si vuole difendere. Io ho scelto di farlo diventando Carabiniere”.

Basta questa sua frase per capire il personaggio che non si è limitato alla lotta per la legalità e la giustizia, ma opera anche nel sociale e nella solidarietà in concreto con gli “Amici di Ultimo”. Ma di questo e altro lasceremo parlare lui e gli studenti che saranno i veri protagonisti a noi non resta che ringraziare l’amministrazione Di Martino e tutti gli organizzatori, oltre che la grande disponibilità di Ultimo per tutto questo.

