Ravello, morte Nicola Palumbo. Il Comune annulla il concerto del 25 aprile

Ravello, Costiera amalfitana. Grande dolore oggi nella Città della Musica. L’amministrazione Di Martino ha deciso di annullare il concerto della Festa della Liberazione

In considerazione della tragica scomparsa del giovane ravellese Nicola Palumbo, del quale si ricordano le doti di altruismo, di bontà, di generosità nonché il legame ai valori della famiglia e del lavoro, si trasmette il seguente comunicato:

in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Ravello ha disposto l’annullamento del concerto bandistico, programmato per la deposizione della corona di alloro al Sacrario dei Caduti.

Restano confermate la benedizione e la deposizione della stessa con partenza alle 10.30 dal Duomo.