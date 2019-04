Ravello, lutto per Nicola Palumbo: annullati i fuochi a Sambuco

La comunità di Ravello è ancora sconvolta per la morte prematura di Nicola Palumbo. Nella frazione di Sambuco domenica prossima non ci saranno infatti i fuochi per la festa di Santa Maria della Pomice. Il comitato festa aderisce al lutto cittadino, facendo sapere che invece si svolgeranno come da programma, i riti religiosi e la processione. Indelebile è il ricordo dei cittadini ravellesi di Nicola Palumbo, persona prodiga nelle attività religiose che si svolgevano ogni anno nel paese.