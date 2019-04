Ravello, la Città della Musica protagonista di “La Vita in Diretta”: la storia di Villa Episcopio

Ravello, Costiera Amalfitana. Questo pomeriggio la Città della Musica è stata protagonista a “La Vita in Diretta”. La popolare trasmissione di Rai Uno condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, ha proiettato i telespettatori a Ravello in un viaggio della storia glamour vissuta dalla ridente cittadina costiera negli anni ’50, a bordo della mitica Topolino guidata da Giovanni Fortunato.

Nelle bellissime immagini della trasmissione, si è parlato anche del presente e del futuro di Ravello, in particolare dei lavori che stanno interessando Villa Episcopio, con il sito che finalmente tornerà allo splendore che merita grazie alla dedizione dell’Amministrazione Comunale e del sindaco Salvatore Di Martino, che operando in sinergia con la Regione Campania si giungerà alla trasformazione in un Centro di Alta Formazione Musicale.

