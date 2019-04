Ravello, la Città della Musica oggi (ore 16.30) a “La Vita in Diretta”: si parlerà di Villa Episcopio

Ravello sarà protagonista quest’oggi a “La Vita in Diretta” a partire dalle 16.30. La popolare trasmissione di Rai Uno condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, proietterà i telespettatori nella Città della Musica in un viaggio della storia glamour vissuta dalla ridente cittadina costiera negli anni ’50, a bordo della mitica Topolino guidata da Giovanni Fortunato.

Nella trasmissione si parlerà anche del presente e del futuro di Ravello, in particolare dei lavori che stanno interessando Villa Episcopio, con il sito che finalmente tornerà allo splendore che merita grazie alla dedizione dell’Amministrazione Comunale e del sindaco Salvatore Di Martino, che operando in sinergia con la Regione Campania si giungerà alla trasformazione in un Centro di Alta Formazione Musicale.