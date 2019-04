Ravello, guasto importante sulla rete idrica: problemi di erogazione in diverse zone. Rischio chiusura strada – VIDEO

Guai a Ravello. In questi minuti, infatti, si è verificato un guasto importante alla rete idrica lungo la Statale 163 Amalfitana, altezza Castiglione: è in atto una grande perdita d’acqua per quanto riguarda la condotta idrica che proviene da Salerno. Il guasto sarebbe di serie entità, a tal punto che, non solo ci saranno dei problemi di erogazione in diverse zone del Comune costiero, ma si parla addirittura di problemi di viabilità, in quanto l’acqua si starebbe riversando sulla strada, rendendola impraticabile, se dovesse continuare in questo modo. Le immagini del filmato che vi mostriamo parlano abbastanza chiaro. Gli operati dell’Ausino sono già al lavoro.

Seguiranno aggiornamenti.

Alcuni giorni fa la stessa Ausino aveva diramato una comunicazione di sospensione idrica a causa di lavori, che prevedevano l’installazione di apparecchiature idrauliche presso il serbatoi di alimentazione della Costiera Amalfitana.