Ravello, gravissimo incidente sul lavoro: trasporto in eliambulanza al Ruggi. L’ambulanza scortata dai carabinieri di Amalfi per il traffico AGGIORNAMENTI

Anteprima . Gravissimo incidente sul lavoro a Ravello: un uomo è stato travolto da un carrello in località San Cosma. L’uomo è stato tradotto urgentemente in eliambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

INCIDENTE A SAN COSMA

L’incidente è avvenuto verso le 12 al titolare 54 enne dell’impresa edile che stava lavorando a San Cosma, a quanto pare il montacarichi si è staccato in discesa e il carrello metallico, che era vuoto, è precipitato da quasi dieci metri addosso all’imprenditore .

SOCCORSI DEGLI OPERAI

Purtroppo l’uomo è stato colpito alla testa , in una scena tragica con l’uomo sanguinante , gli operai hanno immediatamente chiamato i soccorsi e l’ambulanza ha portato l’uomo al 118 di Castiglione di Ravello.

PER ELIAMBULANZA CARABINIERI SCORTANO IL 118

Dopo le analisi di rito, TAC e una medicazione è stato trasferito a Maiori, qui è stata necessaria la scorta dei carabinieri della Compagnia di Amalfi per far arrivare velocemente in mezzo al traffico l’ambulanza per poi trasportarlo in eliambulanza dal porto turistico di Maiori al reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Ruggi di Salerno.

CONDIZIONI GRAVI DELL’UOMO

Le condizioni dell’uomo sono ancora gravi, ha perso sangue. Solo grazie all’intervento degli operai è stato soccorso velocemente. Sul posto i carabinieri di Ravello che hanno notiziato la Procura della Repubblica di Salerno

PURTROPPO NON E’ ARRIVATO VIVO A SALERNO

Purtroppo l’imprenditore edile non è arrivato vivo a Salerno .