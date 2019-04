Ravello, giornata tragica. Purtroppo Nicola Palumbo non ce l’ha fatta

Ravello. Giornata tragica oggi per la Città della Musica Nicola Palumbo , l’imprenditore edile di 54 anni , cognato del consigliere comunale Nicola Amato, che oggi ha avuto un incidente sul lavoro a San Cosma, borgo della cittadina della Costiera amalfitana, non ce l’ha fatta. Il carrello del montacarichi precipitato dopo la rottura del cavo d’acciaio è stato fatale, a nulla sono vale le corse del 118 all’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione , l’ambulanza scortata dai carabinieri per il traffico fino all’eliporto di Maiori, al Ruggi di Salerno non c’è stato nulla da fare. Ora la Procura aprirà un’indagine, intanto Ravello piange un imprenditore buono e onesto lavoratore, amante delle modo, come dalle foto del suo profilo facebook, con le quali ora correrà nel paradiso. Per la famiglia solo tanto dolore, da parte di Positanonews facciamo le nostre sentite condoglianze.