Ravello Festival a Napoli, per Felicori la “destagionalizzazione” è arrivare al 2 novembre. Ma la conosce la Costiera amalfitana? Abbiamo un grande rispetto per Felicori che, come tutti i media, lo hanno visto all’opera alla Reggia di Caserta, ma crediamo che vi sia una difficoltà nella conoscenza e comprensione delle dinamiche della Costa d’ Amalfi, ma anche della sua storia. “Destagionalizzare”, significa superare il 2 novembre, da almeno 30 anni lo scriviamo sui cartacei, e da 15 anni sull’online con Positanonews. Insomma siamo all’ABC. Da una parte ci ha dato ragione sul programma che doveva essere pubblicizzato prima perchè poi alla fine le strategie di marketing turistiche servono solo a far guadagnare chi le fa e chi fa i corsi . Di che parliamo? Non entriamo nel merito tecnico della manifestazione , ma semplicemente crediamo, anzi dal punto di vista tecnico-legale è così, che Felicori doveva traghettare la Fondazione a un “Sistema Ravello” , che è quello di mettere in rete Auditorium Oscar Niemeyer, Villa Rufolo e Palazzo Episcopio per puntare alla destagionalizzazione che è quella nella quale le strutture chiudono, fino al 2 novembre abbiamo turisti e anche traffico, purtroppo. Purtroppo da Napoli la politica usa tutta la Divina come “palcoscenico” non solo Ravello, come ha detto Felicori, con luoghi comuni e slogan che dimostrano un vuoto di conoscenza delle dinamiche socio-turistiche del territorio. Mi dispiace ma in Costiera non crediamo che la destagionalizzazione sia fino al 2 novembre, ma dopo.. A meno che invece di seguire la conferenza stampa abbiamo seguito “Scherzi a parte”. E questo non è il “pollaio” di Ravello, ma neanche di tutta la Costiera amalfitana, è semplicemente conoscere le problematiche del territorio.