Ravello, consiglio comunale convocato per il 16 aprile: si approva il bilancio di previsione

Il consiglio comunale è stato convocato a Ravello per il giorno martedì 16 aprile, alle ore 16.45 (domani) in sessione ordinaria. La seduta sarà preceduta come consuetudine, dal “Question Time” delle ore 16 nella Sala di rappresentanza di Palazzo Tolla. Dopo le comunicazioni del sindaco Salvatore Di Martino, gli ordini del giorno iscritti alla discussione e l’approvazione nell’assise sono:

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICE; APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; APPROVAZIONE PIANO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE;

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021;

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.60 DEL 09.11.1999 AD OGGETTO: “MICROZONE CATASTALI DPR 138/98”. – INTEGRAZIONE.

L’argomento principale di questo consiglio comunale sarà l’approvazione del bilancio di previsione, che verrà sottoposto all’attenzione dell’intero consesso. Il bilancio di previsione è il documento contabile che contiene le previsioni di Entrata e di Spesa relative all’anno di riferimento, dal Consiglio comunale su proposta della Giunta. Proprio su tale punto in discussione, sono pervenuti gli emendamenti al Bilancio di previsione da parte del gruppo consiliare Insieme per Ravello, su risorse per la spiaggia di Castiglione, sulla viabilità e la proposta di adozione di ausiliari del traffico ed il potenziamento della sentieristica.