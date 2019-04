Oggi a Napoli si è tenuta la prima conferenza stampa della Fondazione Ravello per la 67esima edizione del Ravello Festival.

La conferenza si è tenuta nel Palazzo della Regione Campania, in Sala de Sanctis in via S. Lucia 81.

Presenti all’evento il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la Sovrintendenza del Teatro San Carlo, Rossana Purchia, il direttore artistico del Teatro San Carlo, Paolo Pinamonti ed ovviamente il commissario della Fondazione Ravello, Mauro Felicori.