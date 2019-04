Ravello 1933 / 2019 . Rinasce il campo da tennis “La Storia si scrive nel presente”. La foto virale del consigliere comunale Luigi Buonocore non da spazio a nessun commento, se non all’orgoglio per la Città della Musica di rivedersi un campo storico che ha ospitato anche manifestazioni internazionali , il simbolo del tennis in Costa d’ Amalfi che ora l’amministrazione Di Martino sta ripristinando.