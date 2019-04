Raul Bova a Sorrento per gli Incontri del Cinema “Parleremo di Manuel Bortuzzo”

Raul Bova a Sorrento per gli Incontri del Cinema video di Positanonews Raoul Bova sta lavorando a un progetto che racconterà il nuoto attraverso quattro grandi campioni “incrociando anche la cronaca, con la storia di Manuel Bortuzzo”. Lo ha anticipato l’attore nel corso della prima giornata degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento. “Stiamo terminando la sceneggiatura, uno dei campioni è Massimiliano Rosolino, l’altro è un nuotatore che è poi diventato attore – ha detto Bova riferendosi alla sua storia – ho conosciuto Bortuzzo e sono sicuro che tornerà a nuotare”, ha aggiunto poi parlando del giovane atleta colpito a Roma da un proiettile lo scorso febbraio e rimasto paralizzato gli arti inferiori, “ma non voglio aggiungere altro”.

Raoul Bova (in autunno sul piccolo schermo nei panni di Giorgio Armani nella serie “Made in Italy” che andrà in onda su Canale 5), è stato protagonista di Ciak Incontra, la sezione realizzata in collaborazione con il magazine Ciak, ed intervistato da Piera Detassis ha ripercorso la sua carriera e i suoi rapporti con il cinema americano. “Sono l’opposto di un sex symbol – ha dichiarato scherzosamente – anzi di questa definizione un po’ mi vergogno. Amo portare sullo schermo personaggi veri, che lottano in realtà belle e difficili”.

Domani a Sorrento di parlerà di talento femminile tra cinema e serialità televisiva. Tra le protagoniste, Violante Placido e le due giovanissime Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, lanciate dalla serie ‘L’amica genale’. Gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento sono organizzati da Cineventi con la direzione artistica di Remigio Truocchio, promossi dal Comune di Sorrento, con il sostegno della Regione Campania e del Mibac.