Raul Bova dopo la mostra del figlio con la ex moglie arriva a Sorrento

Raoul Bova insieme all’ex moglie Chiara Giordano alla mostra del figlio e ora l’attore arriva a Sorrento . La coppia, che si è detta addio nel 2013 – dopo 13 anni di matrimonio – si è ritrovata lo scorso pomeriggio all’esposizione delle opere di Alessandro, il primogenito.

Sorrisi e abbracci davanti ai quadri del 19enne, supportato dal fratello Francesco. Una riunione di famiglia finita su Instagram, dove i follower non hanno perso occasione per dimostrare tutto il loro affetto e la felicità di rivederli tutti insieme.

Domani intanto Bova arriva con Violante Placido, Cinzia TH Torrini e le due piccole attrici Elisa Del Genio e Ludovica Nasti de ‘L’amica geniale’ alla 41esima edizione degli ‘Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento’ in programma da mercoledì 10 aprile con anteprime, proiezioni, talk e tavole rotonde fino a domenica 14 aprile.

Si allunga l’elenco delle presenze nel cartellone che vedrà protagonisti i già annunciati Christian De Sica, Pupi Avati insieme con i protagonisti del cinema tedesco Doris Dorrie, Anne Kenis, Isabelle Stever, Buket Alakus, Markus Goller, Yasemin Samdereli. Ospiti della serata inaugurale (ore 20, cinema Tasso) saranno De Sica e la sua famiglia che racconteranno il ritorno in costiera dei “Premi Vittorio De Sica”, il prossimo settembre, grazie alla collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Tra i protagonisti della giornata d’apertura Raoul Bova che vestirà a breve per il piccolo schermo i panni di Giorgio Armani nella serie ‘Made in Italy’, (ore 18 Chiostro di San Francesco nell’ambito di Ciak Incontra).

Violante Placido, presenterà agli Incontri il cortometraggio ‘Hand in the cap’, scritto da Nicola Guaglianone e girato interamente a Sorrento. Prodotto da Sly Production in collaborazione con la O’Groove di Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis, il corto, interpretato da Violante Placido e Andrea Quintavalle, affronta la tematica della disabilità.

Tra gli altri incontri quello che Doris Dörrie, ospite d’onore di questa edizione dedicata alla Germania (venerdì 12 aprile, ore 18 – Chiostro di San Francesco), che si confronterà con Cinzia TH Torrini, regista e sceneggiatrice che ha frequentato l’Accademia Hochschule Fuer Film und Fernsehen.

Domenica 14 aprile, ore 17, protagonista al Chiostro sarà Lino Banfi. Gli Incontri Internazionali del Cinema sono organizzati da Cineventi con la direzione artistica di Remigio Truocchio e promossi dal Comune di Sorrento.