Questa sera il primo concerto della XXXIV stagione della Ravello Concert Society

Sarà il quartetto Hadimova – con il tredicesimo dei 23 concerti dedicati all’esecuzione dell’integrale dei 68 quartetti di Franz Joseph Haydn – ad aprire questa sera alle 18:30 nel Complesso Monumentale dell’Annunziata la 34a stagione della Ravello Concert Society.

L’ampio cartellone della RCS, che quest’anno prevede 85 concerti che si susseguiranno ininterrottamente sino al 1 Novembre, è stato costruito dal direttore artistico Antonio Porpora Anastasio con un attento intreccio fra concerti “antologici” e serie tematiche ormai consolidate, come quella dei concerti monografici: tre recital pianistici interamente dedicati alle Sonate di Beethoven (uno di Andrea Bauleo il 27 maggio e due di Giuseppe Maiorca l’8 giugno e il 21 settembre) ed ancora quelli dedicati a Ravel , Mozart, Schumann, Chopin e Mendelssohn rispettivamente il 22 giugno, il 2, il 14, il 25 e il 27 settembre. Due concerti saranno dedicati al pianista e compositore francese Claude Bolling: mercoledì 15 maggio il Farm Quartet eseguirà le due Suites per flauto e trio jazz e venerdì 25 ottobre il Nuovo Quartetto Cimarosa la Suite per violoncello e trio jazz. Questi due concerti così come quelli eseguiti su due pianoforti si terranno nel piccolo ma elegante e raffinato Ravello Art Center: da ricordare le Variazioni Goldberg di J.S. Bach per due pianoforti eseguite da Federica Monti e Fabio Bianco e il concerto di Raffaele Maisano e Mattia Mistrangelo il 12 ottobre, con improvvisazioni su capolavori di Johann Sebastian Bach con la presentazione del CD che raccoglie le registrazioni live delle loro “divagazioni “ bachiane dei loro precedenti concerti a Ravello.

E poi la serie delle “Contaminazioni”: la musica dovrebbe infatti aprire le nostre menti alla scoperta, all’innovazione e alla riflessione, aiutarci a resistere alla categorizzazione. Quindi anche il cartellone del 2019 è “contaminato” da 13 eventi, che presentano un crossover accattivante e originale fra musica classica, jazz, moderna, sfiorando anche il pop ma sempre con lo stile sobrio ed impeccabile che si addice alla sala da concerto. Questi alcuni appuntamenti: Sabato 15 giugno il concerto del Fusion Quintet dedicato ai Beatles, con alcune delle canzoni più conosciute e amate dai Fab Four trascritte per sax e quartetto d’archi; il 29 giugno “The fantastic 70’s” proposto dal Musikanten Piano Trio che presentano i grandi successi degli anni ’70 “rivisitati” per la più classica delle formazioni da camera, mentre il 18 luglio il pianista Luca Mennella si ispirerà alle luna piena di quel giorno con il suo “There is something about the moon” . Il 1° agosto il pianista Giacomo Ronchini renderà omaggio a “Tom” Jobim, il creatore del genere bossa nova, indimenticabile autore della “Ragazza di Ipanema”. Il 14 ottobre il pianista Mattia Mistrangelo dedicherà l’intero programma alla musica di origine latina, con un repertorio da Gardel, Ginastera e Piazzolla a Bacalov.

In programma per il concerto del 1° aprile i primi 3 dei 6 quartetti dell’op.64 di Franz Joseph Haydn, composti fra il 1789-1790 nel periodo della più piena e rigogliosa maturità dell’autore, il cui stile s’era già andato arricchendo, e, approfondendo al contatto con l’arte di Mozart, sul cui sviluppo, dall’altra parte, egli stesso aveva esercitato un influsso determinante. Haydn dedicò i 6 quartetti dell’op.64 al ricco grossista viennese Tost, il quale apparteneva alla Massoneria di cui Haydn entrò a far parte nel 1785.

Il secondo appuntamento della settimana è con il pianista Luca Mennella che venerdì 5 aprile eseguirà i 4 improvvisi di Franz Schubert op. 90, la sonata op. 22 di Ludwing van Beethoven e “Venezia e Napoli” di Franz Liszt.

Il calendario completo dei concerti è disponibile su: www.ravelloarts.org