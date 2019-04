Oggi, 11 aprile, è la giornata del mare, una giornata istituita lo scorso anno con il nuovo Codice della Navigazione. Tante bellissime iniziative in tutto il paese, tutte con al centro dell’attenzione il mare, un elemento indispensabile per la vita del nostro pianeta e per il futuro nostro e delle prossime generazioni. Chi, come un’Area Marina Protetta, si occupa quotidianamente del mare, vorrebbe che ci fossero 365 giornate del mare all’anno per tutelarlo, difenderlo e preservarlo dalle tante, troppe minacce che è costretto a subire tutti i giorni.

Il Ministero dell’ambiente sta infatti pensando, dal 2020, al Decennio del mare. Un bellissimo auspicio che segue l’ottima scelta, voluta dal Ministro Costa, della legge Salvamare, approvata pochi giorni fa, che consentirà a tutti i pescatori di raccogliere e conferire in apposite aree nei porti tutti i rifiuti raccolti in mare. Una lodevole iniziativa che in penisola sorrentina era stata già adottata nei mesi scorsi con il coordinamento del Parco Marino di Punta Campanella. Diversi pescatori e pescherecci hanno infatti raccolto rifiuti di ogni genere dal mare della penisola nell’ambito del progetto Fishing for Litter. Un’iniziativa che ora potrà proseguire con ancora maggiore forza.

Salviamo il mare, tutti insieme.

Buona giornata del mare a tutti quelli che lo amano e lo rispettano!