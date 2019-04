Pulcinella entra nelle scuole di Follonica e Massa Marittima e insegna la legalità. Grande successo di Iannelli Si è svolto giovedi 28 e venerdi 29

Si è svolto giovedi 28 e venerdi 29 Marzo il progetto “Pulcinella e la legalità” organizzato dal Club Kiwanis di Follonica ,presso le scuole primarie dell’Istituto Scolastico Leopoldo II di Lorena” e quello di Massa Marittima delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “Don Curzio Breschi “. Il progetto aveva come finalità ,sensibilizzare gli alunni su un argomento sempre più attuale la legalità e la conoscenza di “Pulcinella” la maschera più importante al mondo . Coinvolte tantissime maestre nel progetto, circa un migliaio gli alunni che sono stati impegnati nelle due cittadine toscane , attraverso lavori pedagogici e ludotetici ,sposando una tematica di forte condivisione , riflessione e studio, il tutto finalizzato alla crescita morale e intellettuale dei bambini , grazie alla bravura e alle capacità comunicative dell’attore napoletano Angelo Iannelli, noto come l’ambasciatore del sorriso , il pulcinella della legalità, che ha indossato il camicione bianco ,la maschera nera e con un linguaggio semplice è arrivato diritto al cuore dei bambini ,coinvolgendoli con flash teatrali della commedia dell’arte di pulcinella , spiegandone i movimenti e il linguaggio napoletano , non sono mancati :balli e canti. Durante gli incontri è stato presentato il libro “Professor Pulcinella Lezioni di legalità” edito da Albatros con prefazioni del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dell’Assessore Cultura e Turismo Nino Daniele. Sono stati visionati con attenzione filmati, sull’ambiente, soffermandosi sul disastro della terra dei fuochi, ricordando l’importanza e il rispetto delle regole, a partire dal gesto più semplice gettare la carta a terra , insistendo sulla lotta a ogni forma di discriminazione e sopruso , facendo vivere le leggi come opportunità di crescita . L’ambasciatore del sorriso è stato ringraziato è premiato per l’ottimo lavoro svolto con i bambini, dalla Kiwanis che fortemente ha creduto nel progetto e voluto pulcinella nelle scuole ,nelle figure di Marco Bruni e Lotti Loriano , dai dirigenti scolastici : Marcella Rossi e Paola Brunello .A complimentarsi dell’iniziativa è arrivato il Sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, che ha ringraziato e donato a Pulcinella un libro sulla storia della città. Il tour sulla legalità si è concluso con una cena conviviale per i bambini meno fortunati. Alla manifestazione presente le telecamere di TV9 Telemaremma il sito delle TV di Grosseto.Angelo Iannelli commosso ha asserito: Ringrazio il Kiwanis Club di Follonica , i dirigenti scolastici , le maestre, gli alunni , le tante persone conosciute e le due meravigliose città, per l’ottima accoglienza, porto nel cuore una bellissima esperienza e la frase di una bambina di colore “ Pulcinella unisce il mondo”