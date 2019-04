Tutto pronto per Pizza a Vico: giovedì la conferenza stampa

Tutto pronto per “Pizza a Vico”, la manifestazione in programma a Vico Equense il prossimo 7, 8 e 9 aprile. 26 le pizzerie protagoniste nella quarta edizione della kermesse, dove vedremo all’opera i grandi artigiani dell’impasto che proporranno al pubblico le loro specialità, guardando alle specialità del territorio. Giovedì 4 aprile alle ore 11 al Castello Giusso ci sarà la conferenza stampa di presentazione: nell’incontro con gli organi di stampa sarà fornita una dettagliata spiegazione delle differenze tra la pizza vicana e quella napoletana, ad opera delle rispettive associazioni di pizzaioli. Interverranno poi sindaco Andrea Buonocore, l’assessore al turismo Lucia Vanacore ed il pizzaiolo padre dell’evento Michele Cuomo. Tra le novità dell’edizione 2019 ci sarà il “trenino del gusto”, in programma per domenica 7 aprile. Si tratta di un tour enogastronomico tra le bellezze paesaggistiche delle borgate, arricchito dalla degustazione di prodotti locali. Invece, lunedì 8 e martedì 9 andrà in scena il primo trofeo Luigi Dell’Amura, intitolato allo storico fondatore della “Pizza a Metro”.