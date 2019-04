PROFESSIONALE INTERVENTO DEI POMPIERI IN VIA NASTRO AZZURRO

Riportiamo la cronaca di una brillante operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco di Piano in sinergia con il loro nucleo specializzato, che non ha trovato eco sui media per l’assenza di fatti eclatanti, feriti o incendi.

Venerdi scorso, nel percorrere la SS 145 Nastro Azzurro all’altezza del curvone panoramico in direzione Sant’Agata, la camionetta del gas, ha problemi all’impianto frenate, il pedale non supportato dall’impianto idraulico, perde la sua funzione. L’autista cerca di agguantare strisciando il basso muretto, ma finisce nel terreno sottostante, capovolgendosi. Immediatamente richiesti i soccorsi, intervengono intorno ai vigili del fuoco della stazione di Piano di Sorrento ,Carabinieri e Polstrada. L’area viene messa in sicurezza, ma intanto la camionetta è sempre piena di gas, il contenitore fortunatamente non ha subito lesioni. Il comandante dei Vigili del Fuoco chiede ausilio specialistico al comando generale. Da Napoli prima e da Roma capitale poi, parte una pattuglia speciale, addestrata a questo tipo di accidente. Impiega 4 ore per raggiungere il posto. La camionetta è adagiata su un fianco , non è facile risucchiare il contenuto, la squadra speciale elabora un sistema con iniezione di acqua per favorire la fuoriuscita del gas, che viene travasato in altro contenitore e una piccola parte bruciata sul posto. Intanto il tempo passa fino a sopraggiungere la notte, ma i lavori non conoscono sosta. Il nucleo specialistico del corpo dei vigili del fuoco con grande professionalità e spirito di abnegazione porta a termine brillantemente l’operazione intrapresa fino alla rimozione della camionetta.