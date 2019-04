Problemi con le reti Mediaset: disagi anche in Costiera Amalfitana

Problemi con le reti Mediaset si sono segnalate in questi giorni nel salernitano, con disagi in alcune zone della Costiera Amalfitana. La Mediaset sta comunicando che si tratta di un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale, a causa dell’aggiornamento dei sistemi di irradiazione dei segnali GPS Mediaset. In Costiera si sono segnalati dei problemi nella ricezione dei canali Mediaset, come sta accadendo ad Agerola dove nelle zone in cui vi è copertura simultanea dei ripetitori di Perdifumo e Paipo. Questo disservizio dovrebbe essere risolto entro lunedì: dal paese del Monti Lattari fanno sapere che è saltato anche il ripetitore Rai a San Lazzaro (CH9), che entro oggi dovrebbe essere ripristinato. Si consiglia di effettuare nuovamente ricerca o manuale (CH23) o automatica per ritornare a vedere i canali Rai.