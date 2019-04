Praiano: Strane macchie in mare. Con l’arrivo dell’estate richiesti più controlli

Come annunciavamo ieri, preso l’Arpac ricomincerà i controlli sullo stato di salute del mare. Ma, questi controlli, dovrebbero partire da subito, visto che, con l’arrivo della bella stagione, il mare comincia già a presentare schiuma e strane macchie in superficie.

Questa foto (troverai di seguito) c’è stata inviata da un residente di Praiano che, affacciandosi dalla finestra ha notato queste due strane ed enormi macchie proprio in mare. Le macchie sembrano quelle dell’olio o del carburante utilizzati dai motoscafi o dai traghetti che girano per la costiera.

Il gentile lettore chiede più controllo per questo accogliamo il suo appello e chiediamo alle autorità più accortezza e sicurezza, soprattutto in vista della stagione estiva che è ormai alle porte.