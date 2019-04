Praiano, si dimette l’architetto Gaetano Casa? Per il momento in ferie: cosa sta succedendo nell’Ufficio Tecnico?

L’architetto Gaetano Casa si è dimesso dal ruolo di responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Praiano? Un evento che fa sicuramente riflettere, vista la recente diaspora di tecnici: dopo l’addio di Francesco Saverio Cannavale, ora a Piano di Sorrento, un altro tecnico della Penisola Sorrentina (Gaetano Casa è di Massa Lubrense) lascia l’incarico. Cosa sta succedendo nelle segrete stanze dell’Ufficio Tecnico di Praiano? Evidentemente c’è qualcosa che non quadra. Anche se le dimissioni non sono state ancora protocollate ne pubblicate all’albo pretorio e sulla questione ci sono dei misteri, oramai la cosa è data per certa.

Gaetano Casa per il momento è in ferie fino al 10 maggio. con la decisione rinviata dopo continue pressioni dell’amministratrice Di Martino a farlo rimanere.