Praiano, Costiera amalfitana. Sono in tanti che piangono la scomparsa di Giovanni Scala, una scomparsa che questa mattina ha scosso la Costa d’ Amalfi e che non avremmo voluto annunciare su Positanonews. Commenti sui social network e su facebook, dove Scala era anche presente , ma anche lettere a direttore@positanonews che pubblichiamo come questa

Giovanni Scala è stato un vero uomo di cultura praianese, per almeno sette buone ragioni: 1) è stato sempre animato da una fortissima curiosità, e la curiosità è il motore della cultura; 2) è stato geloso e battagliero difensore del patrimonio archeologico e ambientale di Praiano, dalle chiesette, alle torri a mare, alle antiche dimore; 3) non si è mai vergognato di confidare che lui non aveva chissà quale diploma, perché per un vero uomo di cultura non è difficile ammettere di non essere erudito; 4) anzi era dotato di sottile e bonaria ironia, applicata innanzitutto a se stesso; 5) era custode delle radici sociali, familiari, affettive di Praiano; 6) amava Agerola, per l’aria che vi poteva respirare e perché sapeva che nel corso dei secoli da lì era discesa gran parte della gente di Praiano; 7) sapeva e voleva tramandare il suo patrimonio conoscitivo con il mezzo espressivo con cui gli veniva non solo più facile ma proprio più amorevole comunicare, la fotografia. Oltre a tutto ciò, Giovanni era un amico vero su cui ogni praianese sapeva di poter contare.