Praiano, Norma Fraccaro: ecco 50 mila euro per il Comune costiero. Circa 650 mila euro dalla tassa di soggiorno

Sarebbero previsti circa 50 mila euro per il comune di Praiano dopo l’approvazione della Norma Fraccaro. Ad annunciarlo è lo stesso Arturo Terminiello che ha riportato sul proprio profilo Facebook:

“Grazie alle politiche del Governo Del Cambiamento gli Enti Locali avranno più fondi per lo sviluppo e l’efficientamento. Questo vuol dire anche più sicurezza, maggiore sostenibilità ambientale, tutto grazie ai 500 milioni di euro che il M5S ha stanziato per i Comuni. Per il Comune di Praiano sono previste risorse economiche per circa 50 Mila euro. Investiamo nella crescita, grazie al M5S e alla Norma Fraccaro”.

Terminiello ha anche aggiunto: “L’imposta di soggiorno dovrebbe e potrebbe essere spesa per tutto quanto interessa il turismo, quindi per tante cose. La Giunta , quindi il Sindaco e i 2 Assessori, per quello che concerne il nostro Comune, decidono come, dove e quando spendere i circa 650.000 euro che arrivano nelle casse comunali, dandone indirizzo ai vari uffici ed al consiglio comunale ,previo gli atti di bilancio”.

La Norma Fraccaro è contenuta nell’articolo 31 del Decreto Crescita approvato dal Consiglio dei Ministri. Il principale obiettivo della norma è quello di finanziare gli investimenti sul territorio per favorire la crescita nell’ottica della sostenibilita’. Le risorse, assegnate dal Ministero dello Sviluppo economico per un totale di 500 milioni nell’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, coordinato dalla ministra per il Sud Barbara Lezzi, verranno erogate a tutti i Comuni italiani in proporzione alla popolazione residente. Sono previste soglie contributive che vanno dai 50 mila euro per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti ai 250mila euro erogati in favore dei comuni oltre i 250 mila abitanti.