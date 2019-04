Praiano, entro maggio gestione ciclo rifiuti a Miramare Service. Intanto si continua a “tamponare” con la Multiservice Positano

La gestione del ciclo dei rifiuti del comune di Praiano, nei prossimi mesi dovrebbe passare alla Miramare Multiservice. L’iter del passaggio alla società a responsabilità limitata con sede a Maiori, che già gestisce i rifiuti a Minori e Atrani, è stato avviato lo scorso settembre 2018 da parte dell’amministrazione comunale di Giovanni Di Martino: le procedure dell’ingresso di Praiano come azionista della multiservizi sono iniziate ad inizio anno (gennaio 2019) ed entro fine maggio è prevista la chiusura del passaggio, che è stato soggetto a ritardi burocratici.

Infatti, durante questo periodo di transizione, l’ufficio tecnico del comune ha dovuto adottare dei provvedimenti temporanei per quanto riguarda l’utilizzo della flotta degli automezzi adibiti per la raccolta differenziata. Con la determina numero 64 pubblicate in data odierna, il settore tecnico ha infatti impegnato la spesa per il noleggio di tre mezzi per altri due mesi, mentre nelle more del passaggio alla Miramare graveranno le spese non previste per lo smaltimento del materiale ingombrante (2.200 euro iva inclusa, secondo la determina n. 65 del 1 aprile 2019).

Intanto per quanto riguarda l’impiego del personale addetto alla raccolta differenziata porta a porta, il comune di Praiano da circa un anno è costretto ad “attingere” dall’organico della Multiservice Positano, addebitando il costo al Consorzio Salerno Bacino SA2, considerando l’impossibilità del Consorzio di sostituire il personale di livello 2a, 3a e 5a (operai, operai qualificati e operai specializzati, ndr): purtroppo le somme impegnate non hanno coperto il numero di sostituzioni effettuate, costringendo quindi il comune ad impegnare circa 31mila euro per far fronte a tale carenza.