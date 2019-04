Praiano, Costiera amalfitana. Auguri dalla redazione di Positanonews per la neo dottoressa in Giurisprudenza Marianna Gagliano. Tesi in diritto amministrativo sull’ ANAC , all’Università degli Studi di Salerno a Fisciano. Ad annunciarlo è il padre Salvatore sui social

“Ieri che stupenda ed indimenticabile giornata. Con il massimo dei voti e con la lode, dopo mio figlio Giuseppe, si è laureata in Giurisprudenza anche mia figlia Marianna. E’ stato un pomeriggio/serata da incorniciare, vissuto con i nostri cari ed i tanti veri amici, che hanno gioito insieme a noi questo bel momento. Queste splendide occasioni ti ripagano dei tanti sacrifici e ti danno una felicità immensa. Il prossimo appuntamento ???…..speriamo a breve. Buona settimana di Pasqua, amici miei.”

Auguri ancora da tutta la redazione per questo splendido risultato e Ad Maiora