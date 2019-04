Praiano, Positano, Costiera Amalfitana. Continua il caos per la viabilità. Ormai ogni giorno è come rivivere un dejavu, solo che più si va avanti più a situazione andrà peggiorando con l’arrivo della bella stagione se non si prenderanno provvedimenti.

Questa mattina sono giunti, in soccorso degli automobilisti, gli ausiliari di Praiano, che stanno provvedendo a dirigere il traffico nei punti più critici.

“Speriamo di vederli presto anche a Castiglione e Minori e Positano – ci riferisce un lettore che stava percorrendo la S.S. 163 – Ho contato 15 pullman nel tragitto.”

Gli automobilisti sono stanchi, ma anche i cittadini: “Invitiamo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a prendere un caffè qui. Deve capire anche lui cosa significa arrivare in costiera con questo caos. Bisogna prendere dei seri e tempestivi provvedimenti.”