Positano , Villa Romana, Sentiero degli Dei e la Costa d’ Amalfi oggi su Linea Blu alle 14.00 su Rai 1.

Donatella Bianchi, nostra grande amica della Costiera amalfitana girerà in Costiera amalfitana fra sentieri e gioielli del nostro territorio. In particolare il Sentiero degli Dei da Agerola dove è stata la grande Laura Placenti conosciuta al Convento , ex Cappuccini, di Amalfi.

Poi la Villa Romana di Positano ed i nostri pescatori Amalfi con la sua valle delle Ferriere e la sua baia. Qui è stata girata un’intervista dedicata al jet set sulla 600 multipla jolly che nel 1962 fu messa a disposizione di Jackie Kennedy, direttamente dalla Fiat, per i suoi spostamenti da Ravello ad Amalfi, uno dei tre esemplari acquistato da Alfonso Mansi per 200 mila lire dell’epoca e oggi di proprietà di Gaetano Mansi,

Ci sarà il dottor Pellecchia studioso delle coste ed il team Torpedine, un gruppo amatoriale di giovani pescatori capitanato da Gerardo Sabatino, poi la Grotta dello Smeraldo, il sole e il mare faranno il resto grazie alla professionalità delle colleghe.