Positano, vigili fermano e multano anche i bus turistici e non solo i cittadini. Esempio per la Costa d’Amalfi

Positano, Costiera amalfitana. Questa mattina la polizia municipale in azione per sanzionare bus turistici che violavano la esistente, seppur inadeguata, storica ordinanza del prefetto di Salerno. Un esempio per gli altri comuni della Costa d’Amalfi. Autobus che non rispettano il transito sulla propria corsia, che non danno la precedenza alle auto, che non sono in regola coi documenti, proprio per la loro mole le forze dell’ordine sono frenate dal fare sanzioni, anche perché poi paradossalmente si bloccherebbe ulteriormente il traffico. E così i giganti del traffico transitano in una sorta di impunità, mentre aumentano a dismisura le sanzioni per i residenti colpevoli solo del fatto di esistere. Infatti a causa del caos, una fermata, una sosta, diventa sempre una multa. Insomma “cornuti e mazziati” i residenti della Costiera amalfitana, il traffico rende la vita impossibile per muoversi e se si sosta il livello di tolleranza è abbassato a zero. Positano ha fatto da modello per il problema del traffico, che subisce in maniera asfissiante e con Raffaele Guarracino, assessore dell’amministrazione De Lucia, è stato il primo paese ad adottare con fondi propri gli ausiliari del traffico, ora comincia con le sanzioni. Che non è altro che far rispettare la legge, più comodo far la multa al residente disperato in divieto di sosta, meno farlo a questi mastodontici mezzi. Ma non sono solo loro i responsabili del traffico, le auto sono troppe quindi, sia chiaro, il provvedimento limitativo, se pure ci sarà – visto che è annunciato da mesi – dovrà essere generalizzato. Positanonews, dopo aver sostenuto una petizione che ha raggiunto con le associazioni oltre 9300 firme, ora ha lanciato un hastag #saveamalficoastnotraffic da usare su Facebook ed Instagram. Il traffico uccide la vivibilità, è inquinamento ed è anche un danno di immagine ed al nostro paesaggio che dovrebbe essere tutelato dall’UNESCO. Intanto complimenti ai vigili ai quali auguriamo buon lavoro. Salvateci almeno voi…