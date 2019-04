E’ stata una giornata infernale quella di oggi per la situazione traffico. Da Positano, ancora paralizzata alla Chiesa nuova, a Vietri sul Mare e viceversa, situazione è rimasta invariata, infatti, è da questa mattina che la S.S.163 è scoppiata per l’afflusso eccessivo di vetture. Corse della SITA ormai saltate, con orari non più precisi ed ambulanze bloccate.

I problemi sono molteplici: in primo luogo le vetture parcheggiate in modo selvaggio lungo la carreggiata e a seguire le file chilometriche di auto e bus che arrivano in Costiera e vanno via.

Avevamo annunciato da tempo che queste feste Pasquali sarebbero state un vero problema per la viabilità. Si troverà una soluzione prima dell’arrivo, ormai imminente, dell’estate?

Non se ne può più!

Addirittura a Furore, un funerale è stato rimandato di più di un’ora per colpa del traffico: il feretro è arrivato da Salerno alle 16:15 oltre tre ore di traffico.

La situazione è diventata assurda, anche perché a pagarne le conseguenze sono proprio i più deboli come i pazienti delle ambulanze, i pendolari della sita ed i residenti che per arrivare nelle proprie case devono necessariamente rimanere ore ed ore nel traffico. Un vero disagio per tutti.

Su facebook sono tanti i post di persone che annunciano di averci impiagato circa 3-4 ore per poter rincasare.

Attendiamo delucidazioni dal Prefetto e dal Viceprefetto che stanno cercando di trovare una soluzione al problema, anche in vista delle oltre 9 mila firme su change.org

