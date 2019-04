Positano, “Da Ulisse all’ambulanza”: l’ultimo libro sulle sirene di Giuseppe Sabella

Positano, Costiera Amalfitana. Positanonews porta a grande sorpresa per i propri lettori una piccola anticipazione sull’opera di Giuseppe Sabella dedicata alle sirene. “Da Ulisse all’ambulanza: le sirene tra mito e storia”, come ci rivela l’autore nel titolo con “ambulanza” richiama “il suono di una vocalità incompresa”. Le sirene, con il proprio canto seducente, sono al centro dell’analisi storica realizzata dal Sabella, che è andato ad investigare sull’esistenza di un nucleo di verità storica su questo mito, che da millenni affascina l’uomo.

L’autore dopo un lavoro compiuto da diversi anni e dalla ricca bibliografia, include gli ultimi risvolti nella ricerca epigrafica e dell’archeologia subacquea su questo tema: elemento chiave in questo studio sono le tecniche di costruzione navali della civiltà micenea, per testare se le imbarcazioni di queste popolazioni fossero in grado di affrontare rotte in alto mare. Proprio i micenei sembrano aver portato il culto delle sirene sulle nostre coste. Noi di Positanonews non possiamo svelarvi altro e vi invitiamo a leggere questa opera molto intrigante, specie dal punto di vista storico.