Positano. Trovata cagnolina meticcia nei pressi della Chiesa Madre. Qualcuno la riconosce?

E’ stata trovata questa cagnolina, incrocio tra cane da ferma tedesco a pelo duro e beagle, con collare rosa in località Positano. Attualmente si trova presso l’albergo Villa Flavio Gioia nelle vicinanze della Chiesa Madre. La piccola, come si può vedere dalle foto sembra spaventata e molto anziana. Se qualcuno la riconosce, scriveteci sulla nostra pagina facebook o via mail a info@positanonews.it o recatevi all’albergo.